Фрязино, Московская область, 24 июня, 2024, 17:57 — ИА Регнум. В результате пожара в административном здании в подмосковном городе Фрязино погибли восемь человек, сообщил 24 июня Telegram-канал «112».

Сергей Савостьянов/ТАСС

О том, что увеличилось количество погибших, сообщил источник канала. С места пожара появились новые кадры. На фото видно, что здание заволокло густым дымом.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня во Фрязине вспыхнул сильный пожар в восьмиэтажном здании, в котором в советское время находился научно-исследовательский институт. В здании оказались заблокированы люди.

На снимках, сделанных очевидцами, видно, что люди пытались спастись, выбив стёкла, чтобы не задохнуться. В здании прогремел взрыв. Площадь пожара достигла 4,5 тыс. квадратных метров. Для борьбы с огнём к месту ЧП МЧС направило два вертолёта.

Управления СК РФ по Московской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели в результате пожара двух человек. Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).