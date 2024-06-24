Красногорск, 24 июня, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Следственный комитет Московской области 24 июня возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в высотном здании во Фрязино.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти в результате пожара двух человек (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», — сообщило ведомство.

В девятиэтажном здании в подмосковном Фрязино вспыхнул пожар. В результате погибли два человека, отметил СК.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются возможные причины возгорания. Точное количество пострадавших уточняется.

Как сообщалоИА Регнум, мощный пожар вспыхнул в административном здании в городе Фрязино. На кадрах с места ЧП видно, как из окон выглядывают люди, которые просят о помощи. Заблокированы оказались девять человек. В здании прогремел взрыв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что огонь охватил с пятого по седьмой этажи. Позднее в МЧС добавили, что огонь охватил также восьмой этаж здания. Пожару присвоили третий ранг сложности. При пожаре погибли два человека.

Площадь пожара увеличилась с 2 тыс. кв. м до 4,5 тыс. квадратных метров. К тушению пожара привлекли более ста специалистов и 40 единиц техники. На месте работает 12 бригад скорой помощи. На тушение пожара направили два вертолёта.