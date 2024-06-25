Белгород, 25 июня, 2024, 08:40 — ИА Регнум. В Белгородской области обнаружили тело пожилой женщины, которая погибла в результате прямого попадания при обстреле со стороны украинской армии, сообщил 25 июня губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«К большому горю, утром стало известно, что погибла мирная жительница», — сообщил Гладков.

Тело обнаружили в селе Беловское в разрушенном доме при обходе территории Белгородского района. Женщина скончалась в результате прямого попадания в дом.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей. Он добавил, что семье женщины окажут помощь.

Как сообщало ИА Регнум, Гладков в ночь на 25 июня написал в Telegram о массированной атаке со стороны ВСУ на Белгород и Белгородский район. Украинская армия запустила дроны, в результате пострадала мирная жительница.

Минобороны утром сообщило, что в сторону России ВСУ в ночь запустили 30 дронов, из которых 29 сбили над Белгородской и ещё один над Воронежской областями.