Москва, 25 июня, 2024, 07:41 — ИА Регнум. В ночь с 24 на 25 июня российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии над территорией двух российских регионов, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

29 дронов удалось обезвредить в небе над Белгородской областью и один — в Воронежской.

«В течение прошедшей ночи, при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области и уничтожен один БПЛА над территорией Воронежской области», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня власти Воронежской области проинформировали об уничтожении над регионом двух БПЛА украинских сил. Фрагменты одного из дронов упали на территорию одной из промплощадок. После этого начался пожар, который оперативно потушили.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в ночное время Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА. Кроме того, украинские войска ударили, применив БПЛА, по городу Строитель Яковлевского городского округа.