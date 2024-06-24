Белгород, 25 июня, 2024, 01:14 — ИА Регнум. Белгород и Белгородский район в ночь на 25 июня подверглись массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом во вторник сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, в результате атаки ранения получила мирная жительница. На данный момент пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки доставляют в белгородскую городскую больницу №2.

В Белгороде и посёлке Северный Белгородского района повреждения получили остекления в семи квартирах пяти многоквартирных домов, одно частное домовладение, объекты на территории двух коммунальных объектов, линия газоснабжения и четыре автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, около полуночи на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность, которую отменили спустя семь минут. Около 00:51 мск сирену ракетной опасности повторно запустили в Белгороде и Белгородском районе.

В понедельник вечером Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль в районе Безымено в Грайворонском городском округе. В результате атаки пострадал мирный житель. По словам главы региона, пострадавший с осколочными ранениями самостоятельно обратился в Грайворонскую центральную районную больницу, его доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.