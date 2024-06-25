Москва, 25 июня, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Визит председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Россию состоится, когда сложатся необходимые для этого условия, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и Ким Чен Ын

«Я думаю, как только сложатся все необходимые условия для такого визита и будет наработана определённая база для тех документов, которые должны быть подписаны на этом уровне, этот визит состоится», — приводят «Известия» слова Руденко.

Он отметил, что лидер КНДР уже получил соответствующее приглашение и сможет приехать в Россию, когда стороны согласуют этот визит.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня президент России Владимир Путин прибыл в Северную Корею с дружественным государственным визитом. 19 июня лидеры государств провели в Пхеньяне неформальные переговоры, в рамках которых обсудили вопросы безопасности и международной повестки. Позднее прошли переговоры делегаций РФ и КНДР в расширенном составе. В частности, было подчёркнуто, что страны последовательно отстаивают идею формирования более справедливого и демократического, многополярного мироустройства.

Также Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнёрстве, который должен стать основой долгосрочных отношений двух государств. По итогам визита российский президент заявил, что ожидает ответного визита лидера КНДР в Москву.