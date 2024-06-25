В МИД России назвали условия для визита Ким Чен Ына
МИД: Ким Чен Ын посетит Россию, когда сложатся необходимые условия
Москва, 25 июня, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Визит председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Россию состоится, когда сложатся необходимые для этого условия, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Я думаю, как только сложатся все необходимые условия для такого визита и будет наработана определённая база для тех документов, которые должны быть подписаны на этом уровне, этот визит состоится», — приводят «Известия» слова Руденко.
Он отметил, что лидер КНДР уже получил соответствующее приглашение и сможет приехать в Россию, когда стороны согласуют этот визит.
Как передавало ИА Регнум, 18 июня президент России Владимир Путин прибыл в Северную Корею с дружественным государственным визитом. 19 июня лидеры государств провели в Пхеньяне неформальные переговоры, в рамках которых обсудили вопросы безопасности и международной повестки. Позднее прошли переговоры делегаций РФ и КНДР в расширенном составе. В частности, было подчёркнуто, что страны последовательно отстаивают идею формирования более справедливого и демократического, многополярного мироустройства.
Также Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнёрстве, который должен стать основой долгосрочных отношений двух государств. По итогам визита российский президент заявил, что ожидает ответного визита лидера КНДР в Москву.