Симферополь, 25 июня, 2024, 06:58 — ИА Регнум. Боевая группировка находится в Крыму для защиты полуострова от агрессии украинской армии, заявил журналистам депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА Регнум

Так парламентарий прокомментировал угрозы руководителя Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который пообещал «отрезать» этот российский регион от снабжения.

Шеремет напомнил, что с 2014 года Крым не раз сталкивался с блокадами, которые устраивал киевский режим.

«Буданов, наверное, забыл, что Крым на протяжении более десяти последних лет пережил все виды блокад, которые существуют, когда такие, как он [Буданов], неоднократно пытались уничтожить крымчан», — сказал депутат, которого цитирует Lenta.ru.

Парламентарий также призвал Киев вспомнить одну известную поговорку.

«Будешь других пугать, как бы самому не пришлось убегать», — добавил Шеремет.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник допустил, что Украина может попытаться атаковать Крым, чтобы понравиться Британии. Он напомнил о планах главы киевского режима Владимира Зеленского изолировать Крым в 2024 году.

В середине марта Михаил Шеремет предупредил, что попытки ВСУ ударить по Крыму лишь ускорят разгром украинской армии и капитуляцию Киева. Он также прокомментировал заявление главы ЦРУ Уильяма Бернса о желании нанести «проникающие удары» по Крымскому полуострову. Шеремет подчеркнул, что такие действия вызовут более жёсткую ответную реакцию со стороны России.

24 июня советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что в Крыму не должно быть никаких признаков мирной жизни, в том числе пляжей и туристических зон. Он также отметил, что для Киева полуостров является большим военным лагерем и складом с сотнями «прямых военных целей».