Москва, 14 марта, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что попытки Киева нанести удар по Крыму лишь ускорят разгром украинской армии и капитуляцию укронацистов.

Krym.er.ru Михаил Шеремет

Депутат посоветовал США сбавить агрессию в отношении России, а лучше обратить внимание на внутренние проблемы своей страны и потерю экономического и политического авторитета.

«Сегодня даже их собственные сателлиты смотрят на них с пренебрежением и злорадством», — считает Шеремет.

Также парламентарий прокомментировал заявление главы ЦРУ Уильяма Бернса о желании нанести «проникающие удары по Крыму».

«Попытки атаковать Крым лишь вызовут более жёсткую ответную реакцию с нашей стороны, что ускорит окончательный разгром украинских войск и капитуляцию киевского нацистского режима», — выразил мнение «РИА Новости» Михаил Шеремет.

Как сообщало ИА Регнум, шеф ЦРУ Уильям Бернс заявил на слушаниях в комитете Сената США по разведке, что новая военная помощь США Украине даст возможность для наступления ВСУ и «проникающих ударов по Крыму» в конце 2024 года.

Бернс считает, что очередной пакет помощи, который никак не могут согласовать в Конгрессе, вернёт украинской армии «наступательную инициативу», а также Киев сможет вести переговоры «с позиции значительной силы».

Заявления Бернса об ударах по Крыму, которые Украина сможет наносить при поддержке США, являются подстрекательством к эскалации конфликта, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Продолжение военного конфликта угрожает Украине сдачей России нескольких городов, в том числе Одессы и Харькова. Так считает экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.