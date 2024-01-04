Киев, 4 января, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Для того, чтобы понравиться Великобритании украинское руководство может попытаться атаковать Крым, заявил в интервью YouTube-каналу Politeka директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

В недавнем интервью британскому журналу The Economist лидер киевского режима Владимир Зеленский раскрыл планы на 2024 год по изоляции Крыма, назвав их основной задачей ВСУ, напомнил политолог.

«Этот стратегический пункт Зеленский произносит для британской аудитории. Он говорит, вот смотрите, мы реализуем то, что и в ваших геополитических интересах», — отметил эксперт.

По мнению Бортника, Великобритания воспринимает конфликт с Россией как «ещё одну Крымскую войну». Именно британские ракеты Storm Shadow и морские беспилотники будут наиболее активно применяться в ходе операций против полуострова, предположил аналитик.

Крым, по словам политолога, имеет стратегическое значение. Кто контролирует регион, тот преимущественно контролирует Азовское море и в значительной мере Чёрное море. Возникает возможность продвижения на Кавказ и в Турцию, оказать серьёзное влияние на Средиземноморье и Южную Европу, добавил Бортник.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский раскрыл планы будущих операций ВСУ, согласно которому в 2024 году украинская армия будет активно действовать с целью изоляции Крыма и переключится на оборону на востоке. Крым и Чёрное море будут «центром притяжения» усилий ВСУ, а будущая операция против полуострова станет «примером для всего мира», заявил глава киевского режима.

Депутат крымского парламента Иван Шонус 2 января отреагировал на слова Зеленского о захвате полуострова, назвав их очередным популизмом. За последние десять лет жители Крыма много раз слышали заверения киевских властей о скором захвате полуострова. Россия способна защитить свои территории от любого агрессора, подчеркнул депутат.