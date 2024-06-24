Севастополь, 25 июня, 2024, 01:46 — ИА Регнум. Отсутствие реакции Секретариата Организации Объединённых Наций (ООН) на удар Вооружённых сил Украины по Севастополю ракетами ATACMS с кассетной боевой частью свидетельствует о том, что орган ведёт политику двойных стандартов, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны Секретариата ООН, который должен противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права. Это наглядный пример двойных стандартов Секретариата ООН», — указал Небензя в беседе с журналистами 24 июня.

Российский дипломат также обвинил западные СМИ в замалчивании совершённого ВСУ теракта, в результате которого погибли мирные жители Севастополя. Атака украинских войск американскими ракетами ATACMS на будет обсуждаться на следующем заседании Совета Безопасности ООН в июле, добавил Небензя.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня ВСУ атаковали Севастополь, применив пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетной боевой частью. В Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты, однако в воздухе произошёл подрыв осколочное боевой части пятой ракеты ATACMS, что привело к жертвам среди мирного населения. В результате агрессии со стороны ВСУ погибли четыре человека, пострадали 153 мирных жителя, 79 из них, в том числе 27 детей, госпитализировали.

В Минобороны отметили, что ответственность за этот теракт несут в том числе Соединённые Штаты, поскольку американские специалисты вводят полётные задания в ATACMS. С таким же утверждением выступил с министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что США не допускают использование Киевом американского вооружения без участия собственных военных.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак после удара ВСУ по Севастополю выступил с немногословным заявлением, в рамках которого напомнил, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила этот комментарий с признанием собственной ненужности, подчеркнув, что подобные заявления были бы допустимы, если бы Секретариат ООН выполнял свои обязанности, не влезая в политику.