Москва, 25 июня, 2024, 01:36 — ИА Регнум. Тверской районный суд Москвы постановил отправить под домашний арест совладельца инвестиционной группы АО «Русские фонды», президента полиметаллического холдинга «Селигдар» Константина Бейрита по делу о хищении денежных средств, сообщили 24 июня в пресс-службе судов общей юрисдикции российской столицы.

Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

«Бейриту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 23 августа 2024 года», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Его подозревают в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Кроме того, по указанному делу проходит бывший глава инвестиционной компании АФК «Система» Евгений Новицкий, которого отправили под домашний арест 22 июня по обвинениям по той же статье Уголовного кодекса. Расследование касается хищения средств «НПФ «Урал ФД».

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно о другом уголовном деле, в рамках которого 20 июня Тверской суд Москвы отправил под стражу экс-совладельца лизинговых фирм «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера. Его обвинили в хищении 710 млн рублей.

Тайчер проведёт под арестом до 14 августа. В начале 2000-х годов он работал советником первого вице-президента ОАО «РЖД».

По данным следствия, «Трансфин-М» заключила четыре фиктивных договора займа с ООО «Рейл Стрим» на общую сумму 937,5 млн рублей, что поспособствовало хищению. Помимо Тайчера, правоохранительные органы задержали и ещё не менее пяти подозреваемых по этому делу.