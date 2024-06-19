Москва, 19 июня, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера силовики задержали 18 июня по прилёту в один из аэропортов Москвы. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Вагоны с углем

Известно, что «СГ-Транс» — один из лидеров в перевозке нефтегазовых и нефтехимических грузов.

Параллельно с задержанием бизнесмена происходили обыски, выемка документов в компании «СГ-Транс».

По информации издания, Тайчер и ещё не менее пяти подозреваемых задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве при покупке и продаже лизинговых компаний.

Проводятся следственные действия.

Алексей Тайчер в начале 2000-х годов был советником первого вице-президента ОАО «РЖД». Принимал участие в реформировании компании и создании на её базе железнодорожного оператора — ОАО «Первая грузовая компания».

В 2007–2012 годах Тайчер был первым заместителем ОАО «Первая грузовая компания». В 2012 году в партнёрстве с АФК «Система» развивал ж/д оператора «СГ-Транс», совладельцем которого стал в результате приватизации компании.

В 2015–2018 годах возглавлял АО «Федеральная грузовая компания». За три года сделал её успешной и стабильной компанией в сфере железнодорожных перевозок.

В 2019 году стал владельцем лизинговой компании ПАО «Трансфин-М» и создал ж/д компанию «Атлант». В августе 2023 года он вышел из капитала «СГ-транса», в феврале 2024 года освободился от «Трансфин-М».

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего чиновника Министерства сельского хозяйства России Олега Донских, который 12 лет скрывался от следствия по делу о хищении более 2 млрд рублей.

Подозреваемый был задержан в Истринском районе Московской области. Он арестован. Уголовные дела в отношении него были возбуждены в 2011–2012 годах. Все соучастники были арестованы, сам Донских скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск.

7 июня Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова по делу о взятке. Против экс-чиновника возбудили уголовное дело по части шестой статьи 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»).