Фрязино, Московская область, 25 июня, 2024, 00:04 — ИА Регнум. Взрывы в многоэтажном административном здании во Фрязино в Московской области, которое охватил пожар, прогремели из-за кислородных баллонов, сообщил 24 июня глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Ранее появилась информация о взрыве в горящем здании.

«В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Это привело к обрушению перекрытий», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава области уточнил, что 30 компаний снимали в аренду помещения в этом здании. При этом во время пожара сотрудники двух организаций находились внутри.

Воробьев отметил, что два человека погибли, пытаясь выпрыгнуть из окна, чтобы спастись от пожара. Ещё один человек пострадал. Его госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Кроме того, на восьмом этаже здания находились две женщины, судьба которых пока неизвестна. Губернатор также добавил, что тушение огня осложнялось тем, что воздуховоды в здании располагались так, что ускорили возгорание.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня в бывшем здании научно-исследовательского института во Фрязино произошёл пожар. Ему присвоили третий ранг сложности.

Площадь распространения огня составила 5 тыс. кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать. Кроме пожарных расчётов, для борьбы с огнём привлекались два вертолёта Московского авиационного центра.

По факту гибели людей при пожаре СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).