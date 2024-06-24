Фрязино, Московская область, 24 июня, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Пожарные потушили открытый огонь в многоэтажном административном здании во Фрязино в Московской области, сообщило 24 июня МЧС России.

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«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение во Фрязино», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Ранее министерство проинформировало о локализации пожара в этой многоэтажке.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня в бывшем здании научно-исследовательского института во Фрязино вспыхнул пожар, которому присвоили третий ранг сложности. Огонь охватил площадь 5 тыс. кв. м.

Пожар распространился на семь этажей. Для его тушения также направили два вертолёта Ка-32 Московского авиационного центра. Кроме того, в здании прогремел взрыв.

По данным главы Московской области Андрея Воробьёва, а результате случившегося погибли по меньшей мере два человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).