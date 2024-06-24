Люксембург, 24 июня, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Сербия продолжает поддерживать связи с Россией, а это несовместимо со стремлением республики в Евросоюз, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель 24 июня на пресс-конференции в Люксембурге.

«Полная переориентация страны во внешней политике на ЕС — вот условие для вступления в ЕС», — сказал он.

Боррель подчеркнул, что в Евросоюзе уже есть государство, чья позиция не совпадает с тем, что диктует Брюссель, и объединение не нуждается в новых подобных участниках. Сербия пока не выполняет это условие, добавил глава европейской дипломатии.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин в марте 2024 года заявил о духовной близости России и Сербии. Он также назвал Сербию самым надёжным союзником.

Глава МИД России Сергей Лавров также в марте заявил, что ЕС агрессивно давит на Сербию, в том числе на президента республики Александра Вучича, добиваясь присоединения к антироссийской позиции Запада, в том числе к санкциям. Министр добавил, что Москва не выступала против евроинтеграции Сербии, в отличие от вхождения в НАТО.