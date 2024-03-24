Москва, 24 марта, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Сербия духовно близка с Россией. Об этом в фильме Андрея Кондрашова «Белград», показанном на телеканале «Россия 1», заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они духовно нам близки. И на протяжении веков, я хочу это подчеркнуть, на протяжении веков они были самым надёжным союзником России», ― сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия об этом знает и помнит.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе выступления на Всемирном фестивале молодёжи 6 марта заявил, что отношения России и Сербии, остававшиеся на протяжении веков верными союзниками, носят особый характер.

Глава государства 14 февраля в телеграмме по случаю Дня государственности Сербии, направленной президенту республики Александру Вучичу, подчеркнул, что Москва высоко ценит сбалансированный внешнеполитический курс Белграда. Он также отметил, что Сербия остаётся значимым и надёжным партнёром России.

Также Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-сербского стратегического партнёрства и указал, что оно полностью отвечает интересам братских народов обеих стран.

Сербия 24 марта отмечает 25-летие со дня трагических событий — начала бомбардировок НАТО. Натовцы бомбили Югославию, «защищая» косовских сепаратистов, в течение 78 дней. В результате погибли 2,5 тысячи человек, более 12,5 тысячи, включая 2,7 тысячи детей, получили ранения. Североатлантический альянс сбросил на страну 22 тысяч тонн снарядов, в том числе 37 тысяч кассетных бомб и 11 тонн урановых боеприпасов.

Путин назвал действия войск НАТО, которые четверть века назад осуществили бомбардировки Югославии, огромной трагедией. По его словам, то, что сделал Запад, — это вообще недопустимо. Они, по сути дела, начали войну в центре Европы, отметил государства.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко 23 марта рассказал, что сербы, узнав о теракте в России в «Крокус Сити Холле» восприняли эту трагедию как своё горе. Вучич 22 марта позвонил послу и попросил передать российскому лидеру свои глубокие соболезнования. Сербия сегодня не только чтит память погибших в результате натовской агрессии. Траур в стране также выражает солидарность с народом России.