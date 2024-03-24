Москва, 24 марта, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Позиция сербского президента Александра Вучича относительно европейского выбора политического курса республики понятна. Но очевидно, что ЕС сейчас давит на Белград, при этом сам представляет собой придаток НАТО, заявил 24 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Global Look Press Президент Сербии Александр Вучич

Глава МИД назвал Евросоюз достаточно агрессивной структурой, утратившей при этом геополитическую самостоятельность и превратившейся в военно-экономический придаток НАТО. Он напомнил о подписании документа о координации с Североатлантическим альянсом.

«Ведь не зря ЕС агрессивно оказывает давление на Сербию и лично на президента Александра Вучича, требуя от него, во-первых, признать независимость Косова и, во-вторых, присоединиться к позиции Евросоюза, к позиции Запада против Российской Федерации, включая подключение ко всем санкциям», — сказал Лавров в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что Москва не выступала против евроинтеграции Сербии, когда ЕС развивался как объединение, которое могло экономически усилить входящие в него страны, помогало им эффективнее решать социальные вопросы. В той ситуации Россия заявляла, что не против присоединения стран к Евросоюзу — в отличие от расширения НАТО.

Ситуация с Косово показала несамостоятельность ЕС, его недееспособность и недоговороспособность, отметил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в Сербии отмечают 25-летие трагических событий — начала натовской агрессии в Югославии, в результате которой только от бомбардировок погибли 2,5 тысячи мирных жителей. НАТО начали бомбить Сербию под предлогом помощи сепаратистам — косовским албанцам.

Бывший директор Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин 24 марта отметил, что после бомбардировок НАТО Сербия выстояла и выжила, а международное право — нет. Сербы до сих пор умирают от онкологических заболеваний — это последствия бомбардировок Югославии снарядами с обеднённым ураном.

Бомбардировки Югославии стали вершиной однополярного мира. По словам Вулина, Запад обманул Сербию и Россию, обещая, что НАТО не будет расширяться на восток. Запад не дал сербам вернуться в Косово и Метохию.

Сегодня, 24 марта, в Белграде посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и глава Россотрудничества Евгений Примаков возложили цветы к памятнику Милицы Ракич — девочки, которая погибла в 1999 году от бомбёжки в Сербии. Ребёнку было три года.