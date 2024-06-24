Донецк, 24 июня, 2024, 11:50 — ИА Регнум. В результате агрессии со стороны украинской армии в ДНР за неделю погибли пятеро мирных жителей. Об этом 24 июня рассказал глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Сергей Аверин/РИА Новости

«За прошедшую неделю в регионе погибли пять человек, 26 получили ранения», — сказал он.

Глава региона уточнил, что в числе погибших от действий ВСУ есть жители Донецка, так как украинские войска продолжают вести обстрелы города.

Как передавало ИА Регнум, ранее 24 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле города Грайворон получили ранения трое мирных жителей. Он уточнил, это две женщины с осколочными ранениями ног и рук, а также 19-летний молодой человек с осколочными ранениями ног.

Вечером 23 июня в результате обстрела Грайворона со стороны ВСУ погиб мирный житель и ещё трое ранены. Как отметил Гладков, украинские войска нанесли удар дронами-камикадзе по парковке многоквартирного дома.

Украинская армия 22 июня, в 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, нанесла удары по Донецку и Белгородской области. В результате этого погибли три жителя Донецка и ещё четверо пострадали. В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ погиб житель села Салтыково.