Москва, 24 июня, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Порядка десяти иностранных наёмников украинской армии попали под удар российских военных по району завода тяжёлого краностроения «Краян» в Одессе, где находился склад с поставленными ВСУ западными ракетами. Об этом 24 июня рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

По словам координатора, которые привела Lenta.ru, удар нанесли утром, в тот момент, когда в этот район приехали иностранные наёмники ВСУ.

«Сообщают, что от восьми до десяти штук попали под прилёт. Приехали с охраной, встречали какие-то шишки в погонах и гражданские», — сказал он.

Лебедев уточнил, что, по его мнению, для удара использовали две ракеты «Калибр», при этом система ПВО украинской армии не сработала.

Министерство обороны пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно во военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 июня украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Эту же информацию позднее подтвердили местные власти. В это время на территории Одесской области объявляли воздушную тревогу.

В ночь на 24 июня украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Харькове, однако не уточнили каких-либо подробностей. В это время на всей территории Харьковской области прозвучали сирены воздушной тревоги.

Мэр Харькова Игорь Терехов 23 июня рассказал, что в городе частично пропало электричество после взрывов. По его словам, из-за этого также остановилась работа метрополитена и наземного электротранспорта.