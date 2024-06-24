Махачкала, 23 июня, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Перестрелка в церкви Махачкалы завершена, сообщил 23 июня председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

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«Перестрелка в церкви Махачкала-1 закончилась. Пока люди не вышли, идёт проверка территории», — написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что минимум один нападавший был убит. Предположительно, преступники проникли на территорию церкви через забор.

В МВД Дагестана уточнили, что укрывавшихся в церкви людей вывели.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили вооружённые нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Ранее местные каналы распространили информация о том, что в церкви в Махачкале удерживаются заложники. Региональное МВД опровергло эти сообщения. По информации ведомства, 19 человек закрылись внутри помещения с целью собственной безопасности. Во время нападения боевиков были убиты полицейские, настоятель храма отец Николай, а также охранник храма.

По последним данным МВД Дагестана, правоохранители ликвидировали в Махачкале четверых боевиков.

После нападений в Махачкале и Дербенте власти Дагестана создали оперативный штаб, сообщил глава республики Сергей Меликов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации, сообщил источник в правоохранительных органах. В регионе был введён режим контртеррористической операции.