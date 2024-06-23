Харьков, Украина, 23 июня, 2024, 16:43 — ИА Регнум. В Харькове частично пропало электричество после взрывов в городе. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Иван Шилов ИА Регнум

«К сожалению, нет электроснабжения где-то у половины города. Остановилась работа метрополитена и наземного электротранспорта», — сказал Терехов.

Он добавил, что на данный момент ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Минобороны России 23 июня не сообщало об ударах по объектам военной или энергетической инфраструктуре в городе.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Харькове и его окрестностях прогремели взрывы. До этого украинские СМИ информировали о серии взрывов, прогремевших в ночь на 23 июня и утром в Киеве, Житомире и Харькове. В регионах объявлялась воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в киевской столице и заявил о работе ПВО в регионе.

Днём ранее Терехов проинформировал о четырёх взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Он уточнил, что в Харькове бомба попала по производственному предприятию.

Президент России Владимир Путин 11 апреля подчёркивал, что удары российских Вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом Путин отмечал, что Россия из гуманитарных соображений воздерживалась от такого ответа в зимний период.

Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.