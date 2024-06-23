Харьков, Украина, 24 июня, 2024, 01:51 — ИА Регнум. В ночь на 24 июня в Харькове на Украине прогремела волна мощных взрывов. Об этом написало издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Харьков

Власти и СМИ не уточняют последствия прилётов.

Отмечается, что взрывы звучали на фоне воздушной тревоги, объявленной по всей Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, население Белгорода и района, Шебекино и всего округа ночью 24 июня предупредили о ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Днём 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.

Среди погибших на пляже в Севастополе оказалась девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.

Минобороны США знает о террористическом ударе украинской армии по Севастополю американскими ракетами ATACMS, но что-либо сказать по этому поводу, ведомству нечего.