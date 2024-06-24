Севастополь, 24 июня, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Возникшие в Севастополе после удара ВСУ американскими ракетами ATACMS возгорания оперативно ликвидировали. Об этом 24 июня рассказали в правительстве города.

Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

Представительница правительства Севастополя, слова которой привела Lenta.ru, уточнила, что из-за падения частей сбитых ракет украинской армии возникло семь возгораний, в результате чего никто не пострадал.

«Все [возгорания] оперативно локализованы, часть — ещё до приезда пожарных», — сказала она, добавив, что сейчас все очаги ликвидировали.

Как сообщало ИА Регнум, утром 23 июня украинская армия выпустила по Севастополю пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы противовоздушной обороны перехватили цели, при этом обломки одной из ракет упали в прибрежной зоне.

В Минобороны уточнили, что при отражении ракетной атаки дежурные силы ПВО перехватили четыре американские ракеты ATACMS. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привёл к жертвам среди мирных жителей Севастополя.

Ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили киевскому режиму ракеты. Кроме того, все полётные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США, добавили в военном ведомстве.

Позднее в этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по уточнённым данным, при атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, включая двоих детей. Он уточнил, что ещё 144 человека пострадали.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 23 июня назвал ракетный удар по Севастополю, как и нападения в Махачкале и Дербенте, терактом против народа России. Политик подчеркнул, что в нём виновны поставляющие ВСУ оружие США и киевский режим, целенаправленно ударивший по мирным жителям на пляже.