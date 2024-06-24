Херсон, 24 июня, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Сотрудники территориальных центров комплектования (военкоматов) проводят гуманитарные мероприятия в прифронтовых районах Украины на территории Украины. Однако военно-политическое руководство страны использует их в корыстных целях. Об этом 24 июня сообщили в херсонском подполье.

Сергей Корсун ИА Регнум

Представитель подполья уточнил, что подобные акции ТЦК проводят на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области, а также в прифронтовых Одесской и Николаевской областях с целью сбора информации о населении и выявления граждан, подлежащих мобилизации.

«ТЦК раздают гумпомощь в оккупированных районах Херсонской области, а также на территориях Украины с целью получения актуальных данных о местном населении. Затем, после обработки собранных сведений, они выявляют подлежащих мобилизации призывников», — процитировала «Газета.Ru» слова представителя подполья.

Собеседник добавил, что гуманитарные грузы целенаправленно распределяют по прифронтовым регионам.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Он вступил в силу 18 мая. Закон ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы, разрешил заочное вручение повестки в военкомат и обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет. Также Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.

Как заявил начальник отдела организации пограничного контроля госпогранслужбы Игорь Матвийчук, практически ежедневно более сотни мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины и спрятаться в Европе. Он пояснил, что в эти 100 человек входят те, кого удаётся задержать пограничникам соседних стран: Польши, Словакии (Венгрия такой информации не даёт). Пойманных украинцев штрафуют, а те, кто организует им побег, несут уголовную ответственность.

По информации журналиста Виталия Глаголы, украинские пограничники задержали сразу 47 человек, которые пытались незаконно покинуть страну, чтобы не отправляться в ряды ВСУ. Они намеревались выехать в Молдавию через границу вблизи Одессы. Пять автомобилей — четыре микроавтобуса и машину сопровождения, в которых сидели беглецы и семь организаторов переправы за границу, ― обнаружили в районе села Обжилое в Одесской области. За каждого мужчину организаторы берут от 5 до 10 тыс. долларов.

Неизвестные 22 июня подожгли автомобиль украинских военных в Киеве и взорвали военную машину в Полтавской области. В обоих случаях пострадавших нет. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. За это нарушителям грозит до десяти лет лишения свободы.

Ещё один инцидент произошёл ночью 23 июня в Одессе. Неизвестные подожгли машину сотрудника Приморского ТЦК (украинский аналог военкомата). Отряду пожарных удалось устранить возгорание, а вот нарушителя до сих пор не вычислили.