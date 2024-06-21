Киев, 22 июня, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Украинские пограничники задержали 47 человек — украинцы пытались незаконно покинуть страну, чтобы не отправляться в ряды ВСУ. Подробности рассказал журналист Виталий Глаголу.

Иван Шилов ИА Регнум Уклонисты, Украина

«Сразу 47 (!) мужчин пытались незаконно выехать в Молдавию с Украины через границу вблизи Одессы», — написал 21 июня в Telegram-канале украинский журналист.

Как пояснил Глаголу, в районе села Обжилое в Одесской области было обнаружено пять автомобилей — четыре микроавтобуса и машина сопровождения. В них сидели беглецы и семь организаторов переправы за границу.

За каждого мужчину организаторы берут от 5 до 10 тыс. долларов.

Как сообщало ИА Регнум, как минимум 45 уклонистов от службы в ВСУ погибли с начала спецоперации, пытаясь убежать с территории Украины через горы и реки. Об этом заявили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Пограничники на Украине усилили контроль на реке Тисе, которая отделяет страну от Румынии, из-за того что сотни уклонистов пытаются переплыть её, сбегая за границу от мобилизации. Удаётся поймать семерых из десяти беглецов. Многие, несмотря на штрафы, испытывают удачу неоднократно, одного останавливали четыре раза. При этом очень высок риск утонуть в этой реке.

Госбюро расследований Украины 27 мая сообщило, что удалось выявить чиновника территориального центра комплектования (военкомата) в Одессе, который с июля 2023 года помогал призывникам избежать мобилизации. Ведомство установило, что он брал от 4,5 тыс. до 7 тыс. долларов за услуги и получил таким образом порядка 1 млн долларов.