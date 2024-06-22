Киев, 23 июня, 2024, 00:04 — ИА Регнум. Практически ежедневно более сотни мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины и спрятаться в Европе. Об этом рассказал начальник отдела организации пограничного контроля госпограничной службы Игорь Матвийчук, сообщило агентство УНИАН.

Dpsu. gov. ua Граница с Украиной

По словам Матвийчука, в эти 100 человек входят те, кого удаётся задержать пограничникам соседних стран: Польши, Словакии (Венгрия такой информации не даёт).

Беглецы-уклонисты пытаются нелегально через пункты пропуска, через необорудованные участки границы покинуть Украину.

Пойманных украинцев штрафуют, а те, кто организуют им побег, несут уголовную ответственность.

Штрафы для уклонистов от мобилизации составляют от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен (от 420 до 630 долларов).

Как сообщало ИА Регнум, украинские пограничники задержали 47 человек — мужчины пытались незаконно покинуть страну, чтобы не отправляться в ряды ВСУ.

В районе села Обжилое в Одесской области было обнаружено пять автомобилей — четыре микроавтобуса и машина сопровождения. В них сидели беглецы и семь организаторов переправы за границу. За переправу каждого мужчину организаторы берут от 5 тыс. до 10 тыс. долларов.

На Украине многие из числа мужского населения не выходят из домов, пытаясь избежать насильственной мобилизации. Они полагаются на доставку еды и носят с собой средства экстренного оповещения на случай, если их насильно схватят представители военкоматов.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Согласно документу, ужесточили порядок проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Вместе с тем от мобилизации освободили полицейских, помощников депутатов, а также владельцев стратегических предприятий. Рассчитывать на отсрочку по мобилизации смогут инвалиды всех групп. Однако всем им предстоит как минимум раз в год проходить медкомиссию по переаттестации статуса инвалида.