Киев, 23 июня, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Неизвестные подожгли автомобиль украинских военных в Киеве и взорвали военную машину в Полтавской области, передаёт украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на правоохранительные органы.

ГСЧС Украины

По данным полиции, оба инцидента произошли накануне, 22 июня. В Киеве подожгли автомобиль Citroen, в Лубнах Полтавской области — подорвали Mazda. В обоих случаях пострадавших нет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. За это нарушителям грозит до десяти лет лишения свободы.

Ещё один инцидент произошёл ночью 23 июня в Одессе. Неизвестные подожгли машину сотрудника Приморского ТЦК (украинский аналог военкомата). Отряду пожарных удалось устранить возгорание, а вот нарушитель до сих пор не вычислен.

Ранее ИА Регнум передавало, что украинцы начали массово сжигать машины бойцов ВСУ, приняв их за транспорт ТЦК. Так, в трёх регионах Украины за день совершили три поджога автомобилей военных — в Днепропетровске, Киеве и Одессе.

7 июня в Харькове мужчина выпустил заряд из гранатомёта РПГ-18 «Муха» в здание ТЦК. Пострадавших не было, но взрыв уничтожил документы, в том числе хранившиеся в военкомате учётные карточки. Стрелявший скрылся.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Он вступил в силу 18 мая. Закон ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы, разрешил заочное вручение повестки в военкомат и обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет. Также Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.