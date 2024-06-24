Ростов-на-Дону, 24 июня, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Ночью 24 июня в Ростовской области была пресечена попытка украинских боевиков совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Don Ramey Logan Беспилотник

По информации ведомства, над Ростовской областью силами ПВО были перехвачены и уничтожены четыре беспилотника самолётного типа.

Ранее губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале написал, что обломки уничтоженных БПЛА упали в промзоне, пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, американский политик, член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин резко прокомментировала удар украинской армии по Севастополю ракетами ATACMS, заявив, что «этого не должно было случиться». При этом она сравнила пляж, куда упали обломки ракеты, с пляжем Флориды.

На Украине ночью 24 июня воздушную тревогу объявили в четырёх областях: Харьковской, Сумской, Черниговской и Николаевской.