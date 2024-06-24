Киев, 24 июня, 2024, 03:42 — ИА Регнум. На Украине ночью 24 июня воздушную тревогу объявили в четырёх областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население Харьковской области в 01:07.

С 03:03 тревогу объявили в Сумской области. Через минуту сирены взвыли в Черниговской области. В 03:20 об опасности предупредили жителей Николаевской области.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня в Харькове на Украине прогремела волна мощных взрывов.

Укронацисты утром 23 июня выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.

За медицинской помощью в больницы Севастополя обратился 151 человек, госпитализированы 82 пострадавших, в их числе около 30 детей разного возраста.