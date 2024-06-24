Новый, 852-й день специальной военной операции ознаменован трауром по жертвам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе и заявлением минобороны США, которому, как оказалось, «нечего сказать» по поводу случившегося.

Иван Шилов ИА Регнум Севастополь взрыв

«Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать», — цитирует 24 июня «РИА Новости» письменный ответ представителя Пентагона.

Накануне, 23 июня, враг использовал для удара по гражданской инфраструктуре Севастополя пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре боеприпаса, поставленных Киеву США, были сбиты. Ещё один снаряд отклонился от траектории полёта и взорвался в воздухе над территорией города, что привело к многочисленным жертвам.

Пострадали более 150 человек, в том числе 27 детей. Четверо погибли, причём двое из них — дети.

«ВСУ ударили по Севастополю. И не просто по городу, по пляжу, где в выходные тысячи людей», — подчеркнул в Telegram-канале 23 июня российский журналист Андрей Медведев.

Сегодня, 24 июня, в Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы. В знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги.

«Севастополь скорбит», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Тем временем расчёт РЗСО «Ураган» группировки войск «Север» уничтожил опорный пункт ВСУ на харьковском направлении.

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Использование «Ураганов» позволяет точечно ликвидировать базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и отрезать резервные подразделения противника от основных сил, пояснили в Минобороны, обнародовав соответствующие видеокадры.

А экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил России в зоне ответственности группировки ВС РФ «Север» поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ. Удар был нанёсен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам, уточнили в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.