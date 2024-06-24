Вашингтон, 24 июня, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Йеменское движение «Ансар Аллах» повредило очередные суда — Transworld Navigator в Красном море и танкер Stolt Sequoia в Индийском океане. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM), а также представитель хуситов Яхья Сариа.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

Как заявил Сариа, движение атаковало корабли «с помощью ряда крылатых ракет».

Греческий балкер Transworld Navigator под флагом Либерии, по информации CENTCOM, получил некоторые повреждения, но продолжает следовать из Малайзии в Египет. На судне есть пострадавшие.

При этом военные США предполагают, что удар был нанесён с помощью беспилотника.

Продолжающиеся атаки на суда хуситы объясняют «нарушением запрета на проход в порты оккупированной Палестины».

Как сообщало ИА Регнум, об очередном нападении на судно у побережья Йемена в 65 морских милях к западу от йеменского города Ходейда объявили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Хуситы вместе с «Исламским сопротивлением Ирака» атаковали пять судов в израильском порту Хайфа и Средиземном море.

22 июня радикальное движение «Ансар Аллах» заявило об успешно проведённой атаке по авианосцу военно-морских сил США Dwight Eisenhower в северной части Красного моря. Были применены баллистические и крылатые ракеты.