Сана, 23 июня, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» вместе с «Исламским сопротивлением Ирака» атаковали пять судов в израильском порту Хайфа и Средиземном море, заявил 23 июня военный представитель радикальной организации Яхья Сариа.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

Изначально с помощью дронов были атакованы четыре судна в израильском порту, из них два — цементовозы и два — сухогрузы. Их владельцы, по мнению хуситов, «нарушили запрет на проход в порты оккупированной Палестины».

Пятое судно — скотовоз Shorthorn Express — поразили в Средиземном море.

Сариа заявил, что обе операции прошли успешно, удары были прямыми и точными.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня радикальное движение «Ансар Аллах» заявило об успешно проведённой атаке по авианосцу военно-морских сил США Dwight Eisenhower в северной части Красного моря. Хуситы применили баллистические и крылатые ракеты.

Хуситы с осени 2023 года начали атаковать связанные с Израилем и его союзниками суда после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Таким образом они решили поддержать палестинское движение ХАМАС. В январе 2024 года США и Великобритания начали наносить ответные удары по позициям йеменского движения.