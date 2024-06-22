Ликвидированы двое боевиков, расстрелявшие полицейских в Махачкале
Силовики ликвидировали двоих боевиков, расстрелявших полицейских в Махачкале
Махачкала, 23 июня, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Силовики ликвидировали двоих боевиков, расстрелявших полицейских в Махачкале, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Как указали в НАК, вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили вооружённые нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
После этого вооружённые автоматами боевики скрылись. Их удалось оперативно вычислить.
«Двоих нападавших на церковь и синагогу ликвидировали», — говорится в сообщении НАК.
В соцсетях появились кадры, на которых запечатлено задержание ещё нескольких боевиков. Официально задержание пока не подтверждали.
«Правоохранительными органами предпринимаются все меры для розыска и задержания преступников, совершивших нападения в Дагестане», — добавили в НАК.
Глава Дагестана Сергей Меликов назвал нападения попыткой дестабилизации и указал, что создан оперативный штаб, предпринимаются все необходимые меры. Граждан он попросил сохранять спокойствие.
Он также отметил, что злоумышленники рассчитывали создать панику и посеять страх, и призвал жителей республики соблюдать спокойствие.
По последним данным, в Махачкале в результате нападения погиб один сотрудник полиции, шестеро пострадали. В Дербенте были убиты двое правоохранителей. Также боевики убили настоятеля храма и охранника.