Махачкала, 23 июня, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Силовики ликвидировали двоих боевиков, расстрелявших полицейских в Махачкале, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Кадр из видео

Как указали в НАК, вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили вооружённые нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

После этого вооружённые автоматами боевики скрылись. Их удалось оперативно вычислить.

«Двоих нападавших на церковь и синагогу ликвидировали», — говорится в сообщении НАК.

В соцсетях появились кадры, на которых запечатлено задержание ещё нескольких боевиков. Официально задержание пока не подтверждали.

«Правоохранительными органами предпринимаются все меры для розыска и задержания преступников, совершивших нападения в Дагестане», — добавили в НАК.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал нападения попыткой дестабилизации и указал, что создан оперативный штаб, предпринимаются все необходимые меры. Граждан он попросил сохранять спокойствие.

Он также отметил, что злоумышленники рассчитывали создать панику и посеять страх, и призвал жителей республики соблюдать спокойствие.

По последним данным, в Махачкале в результате нападения погиб один сотрудник полиции, шестеро пострадали. В Дербенте были убиты двое правоохранителей. Также боевики убили настоятеля храма и охранника.