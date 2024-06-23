Лондон, 23 июня, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Об очередном нападении на судно у побережья Йемена объявили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Royalnavy.mod.uk

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 65 морских милях к западу от йеменского города Ходейда», — написало командование в соцсети Х.

Происшествие квалифицировали как нападение. Власти ведут расследование. Судам в указанном районе следует соблюдать осторожность и оповещать о любой подозрительной активности.

Другие подробности инцидента UKMTO не приводит.

Как передавало ИА Регнум, йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» вместе с «Исламским сопротивлением Ирака» атаковали пять судов в израильском порту Хайфа и Средиземном море. Об этом 23 июня заявил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа. Изначально с помощью дронов в израильском порту союзники атаковали два цементовоза и два сухогруза. Их владельцы, по мнению хуситов, «нарушили запрет на проход в порты оккупированной Палестины». Пятым атакованным судном был скотовоз Shorthorn Express, его поразили в Средиземном море. Операции прошли успешно, подтвердил Сариа.