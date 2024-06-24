Махачкала, 24 июня, 2024, 04:20 — ИА Регнум. В Дагестане продолжаются необходимые оперативные мероприятия, а также поиск пособников террористов. Об этом 24 июня сообщил Национальный антитеррористический комитет.

News.kmvcity.ru Розыск!

«Продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и поиск пособников бандитов», — заверили в НАК.

В комитете уточнили, что в результате проведения контртеррористической операции в Дербенте ликвидировали двоих боевиков, в Махачкале — троих.

Как передавало ИА Регнум, ночью 24 июня глава Дагестана Сергей Меликов заявил об уничтожении шести террористов. По его словам, активная фаза оперативно-боевых мероприятий завершена, но розыск продолжат до выявления всех участников «спящих ячеек».

23 июня в Дагестане в терактах погибли и пострадали более 15 правоохранителей, а также несколько мирных граждан. Кроме того, террористы жестоко убили протоиерея Николая Котельникова.

В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура. Указ подписал глава республики Сергей Меликов. В регионе будут приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи. Дагестанскому правительству поручили принять все необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.