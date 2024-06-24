Махачкала, 24 июня, 2024, 03:21 — ИА Регнум. В Махачкале и Дербенте ликвидировали шесть террористов, активная фаза оперативно-боевых мероприятий завершена. Об этом 24 июня заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

President.e-dag.ru Сергей Меликов

«Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена, шестеро бандитов ликвидированы», — пояснил он в видеообращении в Telegram-канале.

Меликов добавил, что оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжат до выявления всех участников «спящих ячеек».

Жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, уточнил он.

Глава Дагестана призвал граждан соблюдать спокойствие, заверив жителей и гостей республики в контроле ситуации со стороны органов государственной власти и правоохранителей.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня в Дагестане в терактах погибли и пострадали правоохранители, а также и гражданские лица. Кроме того, террористы жестоко убили протоиерея Николая Котельникова. В связи с произошедшим патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал пресекать любые попытки межнациональной вражды и радикализации религий, выразив соболезнования главе республики Сергею Меликову, родным погибших и пострадавших.

В Махачкале террористов блокировали в Свято-Успенском соборе. 19 человек закрылись внутри церкви с целью собственной безопасности. Во время теракта священник снял видео из храма, где в это время прятались прихожане с детьми. Позднее людей вывели из церкви, они не пострадали.

Напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации, сообщил источник в правоохранительных органах.