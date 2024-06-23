Москва, 24 июня, 2024, 02:19 — ИА Регнум. В общей сложности в ходе контртеррористической операции (КТО) 23 июня в Дагестане нейтрализованы пять боевиков. Уточнённые данные сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Israel Defense Forces Оружие боевиков

«В Дагестане нейтрализовано пять боевиков», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили вооружённые нападения на два православных храма, синагоги и пост ДПС.

При нападении террористов в Дербенте 23 июня погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней подполковник Мавлудин Хидирнабиев. Он получил тяжёлое ранение, врачи спасти его не смогли.

После перестрелки в Махачкале в больницы доставили 16 пострадавших, в их числе 13 полицейских и трое гражданских.

Неизвестные также обстреляли автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала в Дагестане, один человек ранен.

Теракты в Севастополе и Дагестане в день Святой Троицы не могут быть совпадением, они инспирированы извне с целью посеять панику и разобщить народ России, заявил председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.