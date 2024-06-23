Ростов-на-Дону, 24 июня, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Ночью 24 июня украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Обломки уничтоженных дронов упали в промзоне, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В Ростовской области силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку. Один беспилотник сбит, ещё два подавлены средствами ПВО», — написал он.

Голубев добавил, что обломки дронов упали на территории промышленного предприятия.

Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Оперативные службы уточняют последствия на земле.

Как сообщало ИА Регнум, в течение ночи 20 июня над шестью российскими регионами нейтрализовали 15 украинских беспилотников. Силы ПВО шесть беспилотников перехватили и уничтожили над территорией Республики Адыгея, ещё три БПЛА поразили в Брянской области. Кроме того, три дрона поразили в небе Краснодарского края, по одному БПЛА — в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.

В ночь на 23 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника. 28 украинских дронов были сбиты над территорией Брянской области, два — над над территорией Смоленской области. Ещё два украинских БПЛА российские военные сбили над Липецкой областью и один — над Тульской, уточнили в Минобороны России.