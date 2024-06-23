Москва, 23 июня, 2024, 12:21 — ИА Регнум. В ночь на 23 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Владимир Саяпин/ИТАР-ТАСС

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 28 украинских дронов были сбиты над территорией Брянской области, два — над над территорией Смоленской области. Ещё два украинских БПЛА российские военные сбили над Липецкой областью и один — над Тульской.

Как передавало ИА Регнум, с вечера 22 июня Брянская область подверглась массированной атаке украинских боевиков. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что силами ПВО Минобороны за это время было перехвачено и уничтожено 30 беспилотников ВСУ самолётного типа.

Об атаке украинских дронов сообщал и губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА над Смоленском и Ярцево. Пострадавших и разрушений нет.

Днём ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об уничтожении 36 беспилотников и восьми ракет Вооружённых сил Украины. В течение дня украинские военные обстреляли посёлки Тёткино, Краснооктябрьский и Новый Путь, село Волфино и хутор Отруба Глушковского района, село Обуховка и деревню Викторовка Кореневского района, пункт пропуска «Суджа», сёла Махновка и Плехово Суджанского района.

Днём 22 июня в Белгороде на фоне сирены ракетной опасности прозвучали взрывы. Средства ПВО уничтожили над территорией области два украинских беспилотника, проинформировало Минобороны. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что при ударе ВСУ погиб житель села Салтыково.

Утром 23 июня стало известно, что на всей территории Украины ночью объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Киевской областях Украины.