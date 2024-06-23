Белгород, 24 июня, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Население Белгорода и района, Шебекино и всего округа ночью 24 июня предупредили о ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Укрытие, Белгород

Глава области рекомендовал жителя спуститься в подвалы и оставаться в безопасных укрытиях до отмены сигнала ракетной опасности.

Спустя 14 минут мэрия Белгорода сообщила об отбое тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, днём 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.

Среди погибших в Севастополе после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказалась девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по месту подготовки лётного и технического состава воздушных сил Украины, сообщил 23 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.