В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Население Белгорода и Шебекино предупредили о ракетной опасности
Белгород, 24 июня, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Население Белгорода и района, Шебекино и всего округа ночью 24 июня предупредили о ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава области рекомендовал жителя спуститься в подвалы и оставаться в безопасных укрытиях до отмены сигнала ракетной опасности.
Спустя 14 минут мэрия Белгорода сообщила об отбое тревоги.
Как сообщало ИА Регнум, днём 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне.
Среди погибших в Севастополе после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказалась девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.
Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по месту подготовки лётного и технического состава воздушных сил Украины, сообщил 23 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.