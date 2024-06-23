Вашингтон, 23 июня, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины несут на фронте катастрофические потери, сопоставимые с утратой целой бригады военных в день, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

По его словам, Вооружённые силы России сейчас «занимаются истощением украинских сил, и этот процесс ускоряется».

«Украинская армия теряет около двух тысяч человек в день — это целая бригада! Украина просто не сможет долго продержаться — у неё нет неограниченного запаса подготовленных людей», — сказал он.

Кроме того, добавил Джонсон, ресурсы, которые западные страны отправляют Киеву, также не бесконечны.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 июня заявил, что у украинской армии безвозвратных потерь в пять раз больше, чем у российской стороны. В связи с этим на Украине пытаются проводить тотальную мобилизацию, отметил глава государства.

14 июня Владимир Путин заявил, что Москва готова проводить мирные переговоры по Украине, если Киев выведет ВСУ с территории новых российских регионов. Он добавил, что российские войска прекратят огонь, если украинское руководство начнёт отводить войска и объявит об отказе вступать в НАТО.

На Украине отвергли мирные предложения Путина. Советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что российский президент якобы озвучил «стандартный набор», который уже звучал неоднократно. Он счёл содержание названных Путиным мирных предположений по Украине «оскорбительным» для международного права.

11 июня британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские военные сохраняют инициативу и контролируют ситуацию в Харьковской области, несмотря на усилия ВСУ. Эксперт отметил, что командование украинской армии продолжает отправлять на это направление дополнительные подкрепления и резервы.