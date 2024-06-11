Лондон, 12 июня, 2024, 00:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продолжают сохранять инициативу и держат под контролем ситуацию в Харьковской области, несмотря на усилия украинских войск. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Иван Шилов ИА Регнум ВС РФ, Харьков

«Несмотря на то, что в последние недели мы слышали о контрнаступлении украинских войск в районе Харькова, оно до сих пор не воплотилось в реальность, напротив, россияне сохраняют инициативу», — указал эксперт.

По его словам, украинское командование продолжает направлять в Харьковскую область дополнительные подкрепления и резервы. При этом Меркурис подчеркнул, что ВС России имеют полное преимущество в воздухе.

Также британский аналитик предположил, что Вооружённые силы Украины на данном этапе конфликта не в состоянии проводить успешные наступательные операции, а спешные попытки главы киевского режима Владимира Зеленского вернуть утраченные в Харьковской области территории приводят только к ещё большим потерям.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Запад» освободили Тимковку в Харьковской области и Артёмовку в Луганской Народной Республике. Бойцы войсковой группировки «Север» продолжили продвигаться вглубь обороны ВСУ, отразили две контратаки противника, а также нанесли удары по позициям украинских войск в районах Глубокого и Тихого. За сутки ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, САУ Panzerhaubitze 2000, САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-20, боевую машину РСЗО «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».