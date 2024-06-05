Москва, 5 июня, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Потери России в ходе конфликта на Украине в разы меньше, чем потери ВСУ, заявил 5 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с с главами мировых информационных агентств.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если говорить о безвозвратных потерях, безвозвратные именно потери, то их соотношение — это один к пяти», — сказал президент.

Он также отметил, что именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине.

Также российский лидер информировал, что в плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, а в России — 6465 военнослужащих ВСУ.

Встреча президента с руководителями агентств состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Накануне встречи пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ожидается интересная беседа. По его словам, встречи президента с главами международных СМИ — традиция Петербургского форума, которая прерывалась на время пандемии коронавируса.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Он вступил в силу 18 мая. Закон ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы, разрешил заочное вручение повестки в военкомат и обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет.

Нарушителям правил постановки на военный учёт грозят большие штрафы и конфискация автомобиля либо другого имущества для нужд ВСУ. Все мужчины в стране в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военный билет. Украинские СМИ сообщили, что после вступления закона в силу улицы ряда городов опустели.