Москва, 21 июня, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Совокупные потери ВСУ за неделю составили до 13 710 человек, сообщило 21 июня Министерство обороны.

Александр Река/ТАСС

В зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника за указанный период составили до 1980 военнослужащих, группировки войск «Запад» — до 3330 военнослужащих, Южной группировки войск — до 4290 военнослужащих, группировки «Центр» — до 2530 военных, группировки войск «Восток» — до 970 военнослужащих, в зоне ответственности группировки «Днепр» — до 610 военных, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подразделения группировок ВС РФ за указанный период уничтожили несколько десятков единиц техники ВСУ, в том числе танки, включая «Leopard», боевые бронированные машины, включая бронетранспортеры «Stryker», машины «MaxxPro» и «Humvee», пусковые установки и боевые машины реактивных систем залпового огня MLRS, HIMARS и «Град», станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», «Анклав» и «Нота», рассказал Конашенков.

Также 21 июня официальный представитель Минобороны рассказал, что Вооружённые силы России нанесли за минувшую неделю 14 групповых ударов по военным объектам ВСУ. Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками. Были поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК киевского режима, пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наёмников.

Средства ПВО уничтожили за неделю управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиационных бомб «Hammer», 55 реактивных снарядов HIMARS и 397 беспилотных летательных аппаратов, рассказал Конашенков. В плен за указанный период сдались 37 военнослужащих ВСУ.