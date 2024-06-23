Москва, 23 июня, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 500 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Запад», сообщил 23 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

Кроме того, по данным российского военного ведомства, украинские военные потеряли пять автомобилей, американскую 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Также Конашенков уточнил, что российские военные данной группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 11-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад, а также отдельного 40-го полка ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Бои шли в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка, Надия, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Как передавало ИА Регнум, совокупные потери ВСУ за неделю составили до 13 710 человек. Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 1980 военнослужащих, группировки войск «Запад» — до 3330 военнослужащих, группировки «Центр» — до 2530 военных, группировки войск «Восток» — до 970 военнослужащих, в зоне ответственности группировки «Днепр» — до 610 военных.

Также официальный представитель российского военного ведомства информировал, что Вооружённые силы России нанесли за неделю 14 групповых ударов по военным объектам ВСУ. По его словам, в ходе ударов были поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК киевского режима, и места подготовки к применению безэкипажных катеров.