Белгород, 23 июня, 2024, 11:27 — ИА Регнум. В Белгороде слышны взрывы. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об объявленной ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе.

Павел Колядин/ТАСС

Другие подробности на данный момент не сообщаются.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня Гладков сообщил, что украинские войска выпустили более 110 снарядов по Белгородской области за минувшие сутки. При обстрелах один человек погиб, ещё двое получили ранения.

Он уточнил, что атакам со стороны ВСУ подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский районы и городские округа.

Днём ранее в Белгородской области несколько раз объявляли ракетную опасность. В городе прозвучали взрывы, позже Минобороны проинформировало об уничтожении в небе над областью двух украинских беспилотников.