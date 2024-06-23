Белгород, 23 июня, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Украинские войска выпустили более 110 снарядов по Белгородской области за минувшие сутки. При обстрелах один человек погиб, ещё двое получили ранения, сообщил 23 июня глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он уточнил, что атакам со стороны ВСУ подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский районы и городские округа.

«В селе Салтыково в результате артиллерийского обстрела погиб мирный житель», — написал Гладков и добавил, что мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда на территорию сельхозпредприятия.

На хуторе Климовое в Борисовском районе мужчина получил контузию в результате атаки БПЛА. Он находится в больнице, состояние удовлетворительное.

Ещё один мирный житель пострадал в посёлке Красное под Шебекино при атаке дрона-камикадзе. Мужчину ранило осколками в голову, плечо и ногу, его доставили в больницу в Белгороде, сообщил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня в Белгородской области несколько раз объявляли ракетную опасность. В городе прозвучали взрывы, позже Минобороны проинформировало об уничтожении в небе над областью двух украинских беспилотников.