Сеул, 23 июня, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи не станут ограничиваться в поставках оружия Украине, если Россия передаст Северной Корее современные военные технологии. Об этом заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Чан Хо Чжин в эфире канала KBS.

Aimee Dilger/Global Look Press

«Всё зависит от того, что будет делать Россия. Останутся ли какие-то линии для нас, если Россия даст высокоточное оружие Северной Корее?» — высказал мнение чиновник.

При этом Чан Хо Чжин сохранил интригу и не стал раскрывать, какое вооружение Корея может поставить ВСУ. По его мнению, это ослабит «рычаг влияния» на Москву.

«Последние действия России постепенно приближались к «красной линии». Поэтому если они хотят восстановления отношений России и Республики Корея после войны, то и российской стороне следует тщательно всё взвешивать», — заключил представитель президента Южной Кореи.

Как сообщало ИА Регнум, государственные визиты российского лидера Владимира Путина в КНДР, а затем во Вьетнам реализовали худшие опасения Белого дома. Так считает посол США в Японии Рам Эмануэль.

Американский атомный авианосец «Теодор Рузвельт» прибыл в южнокорейский порт Пусан в рамках демонстрации силы, информировало 22 июня агентство Yonhap со ссылкой на ВМС Республики Корея.

В Пхеньяне Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры и подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Путин назвал его прорывным документом и отметил, что в рамках договора поставлены масштабные задачи и ориентиры по углублению связей двух стран.

Договор предусматривает в том числе оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одного из участников, отметил российский лидер.