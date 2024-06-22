Вашингтон, 22 июня, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Государственные визиты российского лидера Владимира Путина в КНДР, а затем во Вьетнаме реализовали худшие опасения Белого дома. Так считает посол США в Японии Рам Эмануэль.

Владимир Смирнов/POOL/ТАСС Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

«Четыре дня в Азии. Это всё, что нужно было Путину, чтобы разозлить Вашингтон, потрясти Пекин и ряд индо-тихоокеанских стран», — цитирует дипломата газета New York Times, акцентируя, что «худшие опасения сбываются».

По словам Эмануэля, визит президента Путина в Северную Корею и Вьетнам, уже даже не намекает, а открыто демонстрирует, что Россия объединит вокруг себя страны, которые не смогут контролировать и подчинять США.

«Дерзкий» визит Путина сулит Вашингтону ещё больше потенциальных угроз в азиатском регионе, помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море. Вьетнам имеет всё большее значение не только для США, но и для КНР — оба государства тянут одеяло на себя в захвате влияния над Ханоем, заключили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, визиты Владимира Путина в КНДР и Вьетнам продемонстрировали провал проводимой США политики диктата и санкций, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат считает, что прошедшая поездка президента «посадила американцев в лужу».

18 июня Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели неформальные переговоры тет-а-тет и подписали договор о стратегическом партнёрстве, который, по словам президента, должен стать основой отношений двух стран на долгий период. Новый договор в числе прочего предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.

19 июня Путин прибыл во Вьетнам. Предполагалось подписание более 20 документов. По итогам переговоров Путина с президентом Вьетнама То Ламом лидеры приняли в том числе заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. Президент Вьетнама также отметил, что страны будут наращивать оборонное сотрудничество.