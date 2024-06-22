Пусан, Южная Корея, 22 июня, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Американский атомный авианосец «Теодор Рузвельт» прибыл в южнокорейский порт Пусан в рамках демонстрации силы. Об этом 22 июня сообщает агентство Yonhap со ссылкой на ВМС Республики Корея.

Издание отмечает, что прибытие USS Theodore Roosevelt на военно-морскую базу в Пусане призвано продемонстрировать силу против растущих угроз со стороны КНДР, «вызванных углублением военного сотрудничества Севера с Россией».

Атомный авианосец США, указано в материале, вошёл в южнокорейский порт впервые за семь месяцев, его сопровождали два эсминца с системой Aegis. Ожидается, что корабль будет задействован в учениях Freedom Edge, к которым США, Южная Корея и Япония приступят в этом регионе в конце июня.

Как сообщало ИА Регнум, 18–19 июня президент России Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом. В Пхеньяне Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры и подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Путин назвал его прорывным документом и отметил, что в рамках договора поставлены масштабные задачи и ориентиры по углублению связей двух стран. Договор предусматривает в том числе оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одного из участников, отметил российский лидер.